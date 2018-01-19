انفراد.. القبض على عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين

ألقت قوات قسم أول أكتوبر القبض على عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين، وتم ترحيله إلى قسم العجوزة، حيث ينتظر ترحيله صباحًا إلى نيابة العجوزة للتحقيق معه في قضية تزوير العلامة التجارية لدار أطلس الأردنية للنشر، والتي قضت المحكمة فيها بالحكم على «المصري» بغرامة قدرها خمسمائة ألف جنيه، وقد حجزت المحكمة على شقته وأثاثها إلا أنه نقل الأثاث مما أدى للحكم عليه بالتبديد.



ودخل «المصري» في مشاجرة، أمس، أقتيد على إثرها إلى قسم أول مدينة أكتوبر، وعند الكشف على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ظهر حكم التزوير والتبديد الهارب منه.