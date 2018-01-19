رئيس هيئة الطاقة الذرية يوضح حقيقة مستشفى الهيئة التى تم إغلاقها

أوضح الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه لا يوجد مستشفى لعلاج الأورام داخل الهيئة، وتم إغلاقها كما نشر في بعض المواقع الإخبارية، وإنما هي عبارة عن وحدة صغيرة جدًا لعلاج الأورام بالاشعاع، وكانت هدية من الأرجنتين على هامش إنشاء المفاعل البحثي المصري الثاني، وكانت تلك الوحدة للأغراض البحثية، وتم استثمارها لخدمة العاملين بالهيئة وبعض المرضى الموجودين بالنطاق الجرافي للهيئة.



وأكد رئيس الهيئة في تصريحات صحفية أنه مع مرور الوقت ضعفت قوة المصدر الإشعاعية بالوحدة، وأصبح لا يوجد استخدام لها مرة أخرى، والبديل هو أجهزة مسرعات إلكترونية تعمل بالكهرباء بتكلفة من 60 إلى 80 مليون جنيه في حين أن الجدوى الاقتصادية ضعيفة جدًا مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى حاليًا للحصول على وحدة إشعاعية من إحدى الجهات المانحة دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.