بعد سخريته من السفيرة مشيرة خطاب.. ليست المرة الأولى لعمرو موسى

أثار عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الجدل بعد سخريته، من السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة السابقة لرئاسة منظمة اليونسكو، عندما اجتمعا على هامش جلسة المسئولية الدولية تجاه القدس، ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.



ومنح موسى الكلمة للسفيرة خلال أعمال الجلسة، إلا أن الأخيرة ارتبكت وطالبت بتشغيل الميكروفون الخاص بها، ظنًا منها بالخطأ أنه معطل، وقبل أن تبدأ خطاب كلمتها، فاجأ عمرو موسى الجميع بعبارة «كويس إنك سقطتي في اليونسكو».



وظن «موسى» صوته خافت ولم يشعر به أحد، ظنًا منه أن الميكروفون الخاص به تم إغلاقه، إلا أنه كان مفتوحًا، ما أدى لسماع الحضور جميعًا للعبارة.



لم تكن هذه الواقعة الأولى التي يسخر فيها عمرو موسى من شخصيات عامة..



«عبدالناصر»



في كتاب «كتابيه» الذي طرحه موسى بالأسواق الفترة الماضية، والذي تعلق بذكرياته مع الرؤساء والزعماء، تطرق إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قائلًا إن عبدالناصر استورد طعامًا خاصًا له من الخارج، وتحديدًا من سويسرا، لاهتمامه بنظام غذائي يؤدي لخفض الوزن، وأرسل من وقت لآخر من يأتي له بأصناف معينة من الطعام الخاص بالريجيم من سويسرا، مضيفًا أنه خلال عمله بسفارة مصر في سويسرا كان رجل ضخم الجثة يأتي لاستلام الطعام، وكان موسى هو المسئول عن تسليمها له.



رد «عبدالحكيم عبدالناصر»



قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن لعنة عبدالناصر ستصيب كل من يتطاول على الزعيم الراحل، كما أصابت نظام حكم الإخوان بقيادة محمد مرسي، «مش هرد عليه أنا بكلمك عشان مش قادر أعبر عن سعادتي بالشعب اللي شال عبدالناصر في عنيه، عايش وميت ورد على الكلام اللي كله غل وحقد».



وأشار قائلًا: «جمال عبدالناصر عنده ملايين من الأبناء وهم اللي ردوا على هذا الكلام اللي كله حقد وغل، وبرضه مش بيتعلموا 40 سنة هجوما على عبدالناصر، ولما الشعب خرج لم يرفع إلا صور عبدالناصر»، لن أنزل لهذا المستوى وأرد على هذا الهراء.



«شقيق عبدالناصر»



استنكر الدكتور عادل عبدالناصر، شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، اتهام عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، الزعيم الراحل، بشراء طعامه من سويسرا، وقال: «أنا لم أرَ إلا الكوسة والبامية والملوخية والأرز، والفاكهة كانت البطيخ والشمام، ومعرفش الكلام اللي بيتقال إيه مصدره».



