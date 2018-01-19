القاهرة : السبت 20 يناير 2018
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الجمعة 19/يناير/2018 - 10:13 م

بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر

بالصور.. «الجيش الثالث»
جنوب سيناء - زياد القلشى
dostor.org/2027290

كرم العميد أركان حرب عبدالرحمن وهدان بقيادة الجيش الثالث الميداني، واللواء ماجد عامر علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر، فريق عمل مستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقلة، والتي أقيمت على أرض مركز شباب مدينة رأس سدر على مدى الثلاثة أيام الماضية.

ونقل العميد عبدالرحمن وهدان تحيات اللواء أركان حرب محمد رأفت الديش قائد الجيش الثالث الميداني، لإدارة مستشفى سعاد كفافي ولمجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لما يقدمونه من خدمات جليلة لأبناء الوطن بإقامة مثل هذا المستشفيات الميدانية والقوافل الطبية المجانية.

ونقل رئيس مدينة رأس سدر تحيات خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، لجميع المساهمين والمشاركين بالمستشفى الميداني، ووجه الشكر لقيادة الجيش الثالث الميداني لرعايته مثل هذه القوافل الكبيرة، والتي تساعد على تخفيف المعاناة والآلام عن المواطنين.

ووقعت المستشفى الكشف الطبي على ما يقرب من 14 ألف حالة مرضية، وتحويل ما يقرب من 300 عملية جراحية بالمستشفى الأم بمدينة 6 أكتوبر وإجراء 40 عملية منظار، بالإضافة إلى إجراء عدة عمليات من عمليات اليوم الواحد.

وتعتبر قافلة مستشفى سعاد كفافي من أكبر القوافل الطبية التي زارت محافظة جنوب سيناء خلال السنوات الماضية، ولاقت إقبال أهالي رأس سدر لتميزهم بالكفاءة الطبية والتنظيم الجيد.

بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
بالصور.. «الجيش الثالث» ومحافظة جنوب سيناء يكرمان قافلة سعاد كفافي برأس سدر
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