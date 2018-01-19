إحالة 6 عاملين ومشرفين بـ«تجارة الإسكندرية» للتحقيق

أحال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، 6 عاملين ومشرفين بالكلية إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق معهم لإخلالهم بمقتضيات الواجب الوظيفي لتطبيق أقصى عقوبة عليهم.



وقال إن المحالين للتحقيق 3 عمال، «الشحات. ع. أ» بقسم رعاية الشباب، و«وليد. م. ع» بقسم التعليم المفتوح، و«حسن. س.أ» بقسم الشئون الفنية، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم، وعدم تخصيصهم وقت العمل الرسمي لأداء مهامه، وخروجهم من العمل دون إذن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



وأشار إلى أن القرار شمل إحالة رؤساء الأقسام الثلاثة المشرفين عليهم إلى التحقيق لتقصيرهم في مسئولياتهم الإشرافية عن العاملين المذكورين، وهم «سامية. خ. أ» و«ميرفت. م. أ» و«حازم. ف. ج».