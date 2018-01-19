النفط يسجل خسائر أسبوعية مع تسارع الإنتاج الأمريكي

أنهت أسعار النفط، تعاملات اليوم الجمعة على تراجع، لتسجل خسائر بنحو 1.5% على مدار الأسبوع الجاري.



وتلقى الذهب الأسود ضغوطا ملحوظة خلال الأسبوع الجاري؛ حيث أعلنت أوبك ارتفاع إنتاجها في الشهر الماضي، وزادت تقديراتها للإمدادات من خارجها.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 9.75 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 12 يناير، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية تجاوز الإنتاج الأمريكي نظيره في السعودية ومنافسها روسيا.