الأربعاء.. ثانى محاضرات معهد المحاماة بالبحر الأحمر

يستعد معهد المحاماة في قاعة مركز البحر الأحمر للتحكيم بالغردقة لإلقاء المحاضرة الثانية له يوم الأربعاء المقبل، بعدما تم افتتاحه أول أمس الأربعاء، بحضور محمد جمعة نقيب محامي البحر الأحمر، وتحت إشراف صفوت كمال، عضو مجلس النقابة العامة عن البحر الأحمر، وأعضاء المجلس الفرعي، وعددا من المحامين.



وقال صفوت كمال عضو النقابة العامة، إن محاضرات معهد المحاماة تقرر لها أن تكون يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة السادسة مساءً، وذلك مراعاة للمحامين نظرا لبعد المسافة، لافتا إلى غلق باب التسجيل بالمعهد يوم 31 يناير الجاري.



يذكر أن الالتحاق بمعاهد المحاماة على مستوي الجمهورية يعد شرطًا من شروط القيد التي أقرتها النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام.