«عربية النواب» تدين تفجيرات العراق

أدان اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية مجلس النواب، بمزيد من مشاعر الآسي والغضب أنباء التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا بغداد عاصمة العراق الشقيق وأسقطت العشرات من القتلى الشهداء والمصابين الأبرياء.



وقال الجمال، في بيان إنه سبق أن أعلنا أن العراقيين الشجعان شعبا وجيشا إذا كانوا قد انتصروا تقريبًا على تنظيم داعش الإرهابي وطهروا أراضيهم الطاهرة من دنسه فإنه لا بد من استمرار الحذر من الجيوب وبقايا هذا التنظيم المجرم الذي يحاول إثارة الفزع والفوضى فى ربوع البلاد.



وأكد الجمال، ثقته أن شعب العراق العظيم وجيشه الباسل قادر على القضاء على بقايا الإرهاب ودحره.