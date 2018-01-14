سفير فلسطين في القاهرة: جهود مصر مستمرة لاستكمال المصالحة

قال السفير الفلسطيني في القاهرة، ومندوبها الدائم فى جامعة الدول العربية، دياب اللواح، إن جهود مصر مستمرة لاستكمال المصالحة الفلسطينية، وزيارات الوفود المصرية مستمرة لإتمام المصالحة، تمهيدًا لإقامة الانتخابات الفلسطينية، مضيفًا أن "حركة حماس ملتزمة بتعهداتها الوطنية، وقطار المصالحة لن يتوقف".



وأضاف اللوح، في تصريحات له، أنّ "فلسطين تسعى لقرار من الأمم المتحدة باعتبارها دولة تحت الاحتلال، مسلسلات الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى عرض مستمر، وإصدار جوازات سفر باسم دولة فلسطين قريبًا".



وأشار سفير سفير فلسطين إلى أن "عملية نقل السفارة تستهدف إخراج القدس من مفاوضات التسوية"، مبينًا أنه لا يتوقع تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن قرار نقل السفارة الأمريكية.



وتابع "قرار أمريكا المتهور لن يخرجنا عن مسار التسوية السياسية، مطالبًا المجتمع الدولى بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد من وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال لأراضينا".