تعرف على تكلفة أغلى مناكير فى العالم

المناكير من أفضل أدوات التجميل التى تستخدمها الفتاة من أجل إبراز جمال يديها، فلا تخلو خزانتها من كافة ألوانه وأنواعه بما يتناسب مع بشرتها وما تفضله، بالإضافة إلى اتباع موضته التي تتجدد باستمرار.



وتختلف أنواعه ما بين المناكير المغناطيسي والفرو والمضىء والكافيار والتكسير من أجل الحصول على أظافر جذابة تليق بالفتاة.



وحدد مصمم المجوهرات أزاتور بوغوسيان، فى لوس أنجلوس، الرقم القياسي لتكلفة أغلى طلاء أظافر فى العالم والذى تبلغ قيمته 250.000 دولار، حيث يمتلكه فى الأتيليه الخاص به، وقام بنشر صورته على الحساب الخاص به على «إنستجرام» معلقًا عليه، وفقًا لما نشره موقع «the sun».



ويحتوى هذا المناكير على 267 قيراطا من الماس الأسود، كما لو أنك ترتدى المجوهرات على أظافرك بشكل مميز وأنيق، ولكن على الرغم من ذلك فالمشاهير فقط هم من يستخدمون المناكير الغالي.