القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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10:50 ص

حبس المتهمين بتصنيع مخدر الاستروكس داخل شقة بالقاهرة
10:05 ص

الغاز يقتل ربة منزل فى الهرم
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
03:44 ص

إجراءات جديدة لصالح العاطلين عن العمل والفقراء فى تونس
12:23 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين فى «اقتحام الحدود الشرقية»
10:28 م

مصادر: أبوبكر الجندي مرشح لحقيبة وزارية ضمن التعديل الجديد
08:34 م

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا
08:18 م

«ماجنوم» تحتل استوديو النحاس لبناء ديكورات مسلسل «طايع»
03:03 م

8 فبراير.. بدء محاكمة سكرتير محافظة السويس بتهمة الرشوة
01:51 م

القوات المسلحة تطور الموقع الرسمى لوزارة الدفاع على الإنترنت
01:44 م

النيابة تحقق في بلاغ «أمريكية» للكشف عن سبب وفاة «كلبها» بمدينة نصر
12:17 م

المشدد 15 عامًا لمتهم بـ«اقتحام قسم التبين»
منوعات
الأحد 14/يناير/2018 - 11:13 ص

تعرف على تكلفة أغلى مناكير فى العالم

تعرف على تكلفة أغلى
غادة موسي
dostor.org/2020759

المناكير من أفضل أدوات التجميل التى تستخدمها الفتاة من أجل إبراز جمال يديها، فلا تخلو خزانتها من كافة ألوانه وأنواعه بما يتناسب مع بشرتها وما تفضله، بالإضافة إلى اتباع موضته التي تتجدد باستمرار.

وتختلف أنواعه ما بين المناكير المغناطيسي والفرو والمضىء والكافيار والتكسير من أجل الحصول على أظافر جذابة تليق بالفتاة.

وحدد مصمم المجوهرات أزاتور بوغوسيان، فى لوس أنجلوس، الرقم القياسي لتكلفة أغلى طلاء أظافر فى العالم والذى تبلغ قيمته 250.000 دولار، حيث يمتلكه فى الأتيليه الخاص به، وقام بنشر صورته على الحساب الخاص به على «إنستجرام» معلقًا عليه، وفقًا لما نشره موقع «the sun».

ويحتوى هذا المناكير على 267 قيراطا من الماس الأسود، كما لو أنك ترتدى المجوهرات على أظافرك بشكل مميز وأنيق، ولكن على الرغم من ذلك فالمشاهير فقط هم من يستخدمون المناكير الغالي.

تعرف على تكلفة أغلى مناكير فى العالم
تعرف على تكلفة أغلى مناكير فى العالم
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