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السبت 13/يناير/2018 - 10:02 م

أول رد من حزب النور على دعم مرتضى منصور في «الرئاسة»

مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد جمال
dostor.org/2020478

نفى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، دعم الحزب أو الاتفاق على منح مرتضى منصور توكيلات من نوّاب الكتلة البرلمانية للحزب بالبرلمان بعد إعلانه الترشّح في الانتخابات الرئاسية 2018.

وعلق مخيون، على تصريحات رئيس نادي الزمالك بأنه سيتوجه غدًا للمجلس لبحث جمع التوكيلات من النواب وذكره نواب حزب النور تحديدًا:"إحنا أول مرة نسمع الخبر ده ولا تعليق، وكل واحد يصرّح زي ما هو عايز، وكل واحد ليه مطلق الحرية أن يقول ما يشاء".

وأضاف رئيس حزب النور: «الحزب ونوّابه لم ينسق أو يقرر منح منصور أو غيره أى توكيلات للترشح لرئاسة الجمهورية، ولم نكن نعلم بترشحه سوى بعد إعلانه عبر وسائل الإعلام".

وأعلن مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، ترشّحه لانتخابات الرئاسة 2018، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء السبت:"رايح بكره إن شاء الله المجلس المشكلة، تقريبًا المجلس كله وقّع للرئيس عبدالفتاح السيسي وفاضل حوالي 15 – 20 واحد منهم الأخوة بتوع حزب النور السلفيين، فرايح بكره المجلس إن شاء الله، لأن طبعًا عشان تجمع في فترة 10 أيام التوكيلات الشعبية دي مسألة صعبة".

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