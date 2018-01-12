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الجمعة 12/يناير/2018 - 11:01 م

تمراز: البرلمان ينتظر رد الحكومة حول أسعار قصب السكر والبنجر

تمراز: البرلمان ينتظر
عائشة حسن
dostor.org/2019509

تنتظر لجنة الزراعة بمجلس النواب إعلان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، الأسعار النهائية لمحصولي قصب السكر والبنجر، التي طالبت بتوصيل السعر لـ850 جنيه لطن قصب السكر، و750 جنيه لبنجر السكر، إلا أن وزارة المالية أعلنت أنها تعكف على إعداد دراسة إكتوارية لمعرفة مدى تأثير إجراء الزيادة على ميزانية الدولة، ومن المتوقع أن تخرج الأسعار الجديدة للنور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر رد الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة خاطبت مجلس الوزراء بشكل رسمي في مذكرة لمعرفة أخر التطورات والمناقشات بين وزارتي الزراعة والمالية، في قيمة الزيادة التي سيتم وضعها، لأن رابطة مزاري قصب السكر يوقفون زراعة المحصول حتى يتم إعلان السعر الجديد، الأمر الذي لا بد من حسمه حتى تستقر الحياة الزراعية، مؤكدًا أن البرلمان لن ستنازل على 850 جنيه لسعر طن محصول قصب السكر.

وأوضح تمراز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأمر متوقف على نتائج الدراسة الاكتوارية التي تعكف وزارة المالية على إعدادها لمعرفة مدى تأثير الزيادة على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة وافقت من حيث مبدأ الزيادة، إلا أن الجدال في الوقت الحالي على قيمة هذه الزيادة، وذلك حتى لا يتم ظلم الفلاح، أو زيادة العبء على الدولة، فالمسألة لا بد وأن تكون عادلة تحقق هامش ربح للفلاح، ولا تظلمه، وتجعل سعر المحصول مطابق للأسعار العالمية، وفي الوقت ذاته التحميل الزائد على الدولة سيجعلها تخل بقرارها فيما بعد لعدم قدرتها على التعامل مع السعر الذي وضعته.

ولفت وكيل اللجنة إلى أن الدراسة الإكتوارية أكدت أنه في حال رفع السعر من 620 لـ750 جنيها للطن، ستتحمل الموازنة فارق مقداره مليار جنيه لمحصول قصب السكر، ومليار و600 ألف جنيه لمحصول البنجر، حال تحريك سعره من 500 إلى 600 جنيه.

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