وزير خارجية إيران: الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني هي "محاولات يائسة" لتقويض اتفاق غير قابل لإعادة التفاوض.



وكتب جواد ظريف على "تويتر" بعدما حذر ترامب من أن قرار تمديد تعليق العقوبات على إيران قد يكون الأخير أن: «سياسة ترامب وإعلان اليوم محاولات يائسة لتقويض اتفاق متين متعدد الأطراف»، مؤكدًا أنه "لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق، وبدلا من تكرار الخطاب المتعب، يجب على الولايات المتحدة أن تحترم نفسها تمامًا مثل إيران".