هبوط واردات الصين من كوريا الشمالية في ديسمبر



سجلت واردات الصين، من كوريا الشمالية، هبوطا حادا في ديسمبر لتصل قيمتها الدولارية إلى أدنى مستوى منذ بداية 2014 على الأقل، مع تضرر التجارة من عقوبات جديدة للأمم المتحدة تهدف إلى إقناع بيونج يانج بالتخلي عن برامجها للصواريخ والأسلحة النووية.



وقال متحدث باسم هيئة الجمارك الصينية، إن الواردات من كوريا الشمالية هوت بنسبة 81.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 54.34 مليون دولار، وتلك هي أصغر قيمة شهرية، على الأقل منذ يناير 2014.



وتحظر عقوبات الأمم المتحدة الجديدة، التي بدأ سريانها في الخامس من سبتمبر الماضي، على الدول شراء الفحم وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والأغذية البحرية من كوريا الشمالية.



ورحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعلامات على أن الصين، الشريك الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية، تخفض بشكل حاد التجارة مع جارتها.



وقال البيت الأبيض: "هذا التحرك يدعم المسعى العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغوط حتى ينهي النظام الكوري الشمالي برامجه غير المشروعة ويغير سلوكه ويتحرك نحو جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية".



وأوضح المتحدث باسم الجمارك، أن صادرات الصين إلى كوريا الشمالية في ديسمبر هبطت 23.4 ٪ عن مستواها قبل عام إلى 260 مليون دولار ومقارنة مع الشهر السابق انخفضت الصادرات 9.7 ٪.



