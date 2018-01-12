القاهرة : الجمعة 12 يناير 2018
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الجمعة 12/يناير/2018 - 10:10 م

غدا.. «أزوريس» ينظم سهرة سينمائية على أنغام محمد نجلة

غدا.. «أزوريس» ينظم
نرمين مقبل
dostor.org/2019479

في إطار العودة للسينما الصامتة يعرض «أزوريس» للخدمات الثقافية والإنتاج الفني غدا السبت، سهرة سينمائية موسيقية مع عزف حي على البيانو مع الملحن والموزع الموسيقي محمد نجلة، بعرض فيلمين من الأفلام الصامتة الساعة 7 مساءً.

تبدأ السهرة بالعزف الموسيقي على البيانو (لايف) والسينمائي في نفس اللحظة، من خلال مشاهدة فيلمين من الأفلام الصامتة مع موسيقى تعبيرية على البيانو عزف وتأليف محمد نجله.

الفيلم الصامت الأول من نوعية الأفلام (السريالية) فيلم At land- الفيلم الصامت الثاني فيلم (فانتزيا) A trip to the moon.

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