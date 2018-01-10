«عاشور وسرور» في هيئة دفاع محامين مغاغة ٢٠ يناير

صرح مجدي سخي وكيل النقابة العامة، بأن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتمع عقب انتهاء اجتماع مجلس العامة بمقر النقابة، بوفد من محامين مغاغة المتهمين بإهانة القضاء.



وقال سخي، إن الاجتماع تناول بحث تشكيل هيئة دفاع وتكليفه بالتواصل مع الهيئة المرشحة للدفاع عنهم، حيث تم الإتصال على الفور بالدكتور أحمد فتحي سرور ومحمد أبو ليلة المحامي بالنقض وعضو مجلس جنوب القليوبية، والذي أبدى كل منهما استعداده الكامل للمساعدة والمشاركة بدون تردد، منوهًا عن إجراء التواصل مع الدكتور محمد بهاء أبو شقة بشأن ذلك الأمر.



وأشار وكيل النقابة إلى أنه تم التواصل مع هؤلاء أعلام المحاماة بناء على رغبة المحامين وطلبهم، مع تواجد أيضا ممثلين عن النقابة العامة، واتفق الجميع على أن يكون ذلك تحت غطاء ورئاسة النقيب العام، مؤكدا على اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإنهاء تلك الأزمة.



يذكر أن أجلت محكمة جنايات المنيا يوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس الماضى، برئاسة المستشار عمر سويدان، جلسة 20 محاميا بمركز مغاغة، بتهمة إهانة القضاء، إلى جلسة 2012018، وذلك لعدم اكتمال الشكل القانوني.