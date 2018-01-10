القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:28 م

ميجان ماركل تشابه كيت ميدلتون في إطلالتها (صور)

ميجان ماركل تشابه
شيماء دهب
dostor.org/2017651

في إطلاله ملفتة بأعياد الكريسماس، ظهرت الممثلة الأمريكية ميجان ماركل بإطلالة تشبه إطلالة زوجة "شقيق زوجها" بالمستقبل وهي دوقة كامبرديج كيت ميدلتون، فهي استعانت بالاستايل الخاص بها والقبعة المميزة لكيت.

ووفقًا لصحيفة "ميرور البريطانية"، أن حفلات الزفاف وتخطيط الزفاف هي وقت مثير لأي زوجين ولكن عندما يتعلق الأمر بالزواج من أحد أفراد العائلة المالكة، بالتأكيد يغلب على الأمر التوتر والضغط في إشارة لحفل زفاف الأمير هاري الابن الأصغر لولي عهد بريطانيا وميجان ماركل مايو القادم.

كما أن العلاقة التي تربط ميجان وكيت نجد أنها تتمتع بالمحبة والوفاق بينهم، خاصة وأن ميجان تريد أن تبني من بادئ الأمر علاقة طيبة بكيت خاصة وأنها خلال اللقاءات التلفزيونية الخاصة بها تحرص على الحديث حول مدى سعادتها بوجودها بجوارها وأخذ المشورة منها.

ومن المعروف أيضًا أن الطرفين لديهما قدر من الأنشطة المشتركة على رأسها العمل الخيري وتفضيل مصممين أزياء متشابهين.

ميجان ماركل تشابه كيت ميدلتون في إطلالتها (صور)
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كواليس حفل زفاف الأمير هارى وميجان ماركل

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