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النائب
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 09:43 م

نائب البحيرة عن تزكيته السيسي لفترة ثانية: ليستكمل ما بدأه من جهد وبناء

السيسي
السيسي
محمد جعفر
dostor.org/2016562

وقع النائب محمد عباسي، عضو مجلس النواب عن مركز رشيد بالبحيرة، على نموذج تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية ثانية.
وقال عباسي إن الرئيس السيسي جاء بإرادة شعبية خالصة، فى ظل ظروف هى الأصعب في تاريخنا الحديث، مؤكدا أن السيسي بحكم تربيته في المؤسسة الوطنية العسكرية كان جديرًا بثقة شعبه، وبدأ رحلة بناء وإصلاحات واسعة فى كل القطاعات، وشرع فى تنفيذ مشروعات عملاقة تحمل معها أحلام المصريين فى غد أفضل، واجه تحديات كبيرة وضغوط هائلة بشجاعة الفرسان.

ولفت إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر جهود القائد لتحقيق نهضة حقيقية فى مصرنا الغالية، الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف ودعم الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا ضرورة أن يستكمل السيسي ما بدأه من جهد وبناء.

نائب البحيرة عن تزكيته السيسي لفترة ثانية: ليستكمل ما بدأه من جهد وبناء
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