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الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:16 م

إقبال كبير من المواطنين على الشهر العقاري: السيسي رئيسًا لولاية ثانية (صور)

إقبال كبير من المواطنين
أشرف لاشين
dostor.org/2016495

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري بأنحاء الجمهورية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، لتحرير التوكيلات الخاصة بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية.

وبدأت قائمة في حب مصر، المؤيدة للرئيس، في جمع التوكيلات الخاصة بترشّح السيسي لفترة رئاسية ثانية، من أعضاء القائمة التنظيميين في القاهرة بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشيح.

كانت قائمة في حب مصر آمالنا، في مقدمة الائتلافات التي حررت توكيلات في كل أنحاء البلاد، وكان أول توكيل تم تحريره للرئيس باسم محمد الشابوري، عضو هيئة مكتب القائمة في القاهرة، بشهر عقاري مصر الجديدة.

وطالبت القائمة، في بيان الثلاثاء، بتوعية المواطنين بشأن التوكيلات، مؤكدة أنه تم تخصيص موظفين اثنين في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري المنتشرة بمحافظات الجمهورية يختصون بتحرير التوكيلات الخاصة بالترشح للرئاسة، وأنه يجوز لأي مواطن أن يحرر توكيلًا في أى مكتب من مكاتب الشهر العقاري، ولا يشترط تحرير التوكيل في نطاق محل السكن، وأن مواعيد العمل بالشهر العقاري ممتدة حتى السابعة مساءً.

إقبال كبير من المواطنين على الشهر العقاري: السيسي رئيسًا لولاية ثانية (صور)
إقبال كبير من المواطنين على الشهر العقاري: السيسي رئيسًا لولاية ثانية (صور)
إقبال كبير من المواطنين على الشهر العقاري: السيسي رئيسًا لولاية ثانية (صور)
إقبال كبير من المواطنين على الشهر العقاري: السيسي رئيسًا لولاية ثانية (صور)
إقبال كبير من المواطنين على الشهر العقاري: السيسي رئيسًا لولاية ثانية (صور)
إقبال كبير من المواطنين على الشهر العقاري: السيسي رئيسًا لولاية ثانية (صور)
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