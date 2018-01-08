«الحركة المدنية» تعلن شروطها لضمان نزاهة الانتخابات الرائاسية خلال أيام

تعلن الحركة المدنية الديمقراطية، خلال الأسبوع الجاري، الشروط التى تراها لازمة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المرتقبة.



وقال جورج إسحاق، القيادي بالحركة، إنه لابد من الشفافية والجدية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يكون هناك تنقية لجداول الناخبين، وعدم التلاعب فيها، وأن تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعاية والتحقق من تنفيذ مبدأ المساواة على كل المرشحين، وأن يكون هناك رقابة داخلية وخارجية من منظمات المجتمع المدني الدولية، وإتاحة المعلومات بدقة شديدة أمام الجميع.



وأشار إسحاق، إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية ستعلن كذلك عن موقفها ما إذا كانت ستدفع بمرشح رئاسي أو ستدعم آخر.

