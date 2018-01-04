أمريكا: سنعاقب إيران على قمع المتظاهرين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، إن لديها صلاحيات واسعة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال عنف أو مراقبة أو سرقة بحق المتظاهرين في إيران.



وقالت الوزارة في بيان إنها تندد بأعمال قتل واحتجاز مرتبطة بالاحتجاجات.



وأضافت: «نقول لضحايا النظام الإيراني.. لن ننساكم».



وقبل ساعات، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت أن واشنطن لا تريد اندلاع ثورة في إيران، ولكنها تتمنى أن يحدث بها تغيير.



وقالت نويرت في مقابلة، بثتها قناة "فوكس نيوز" اليوم: «آمل أنه في غضون يومين مقبلين يعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وفيه ستتوجه الولايات المتحدة بنداء إلى دول أخرى لتقديم الدعم للشعب الإيراني»، بحسب ما نقلته رويترز.