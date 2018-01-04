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الخميس 04/يناير/2018 - 06:35 ص

المقاومة الإيرانية: الانتفاضة العارمة ستبقى مستمرة حتى إسقاط نظام الملالى

انتفاضة إيران
انتفاضة إيران
dostor.org/2010802

قال مهدي عقبائي أحد أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حول الانتفاضة الشعبية في إيران: «تواصلت تظاهرات المواطنين والشباب المنتفضين، لليوم السادس على التوالي في مختلف مدن البلاد».

وأضاف عقبائي فى تصريح صحفى: «في مدينة رشت ألقى المتظاهرون الرمانات اليدوية في الأزقة المنتهية إلى «سبزه ميدان» نحو ميليشيات البسيج. وفي مدينة همدان تظاهر المواطنون بشعار «خامنئي قاتل وحكمه باطل» و«الموت لخامنئي» و«عار عليك يا خامنئي»، وسيطروا على قاعدة لمليشيات البسيج المسمى «شفيعي». وأما في مدينة «إسلام آباد غرب» فشنت عناصر القمع هجوما على المحتجين واعتقلت عددا منهم».

وأردف: «التظاهرات جرت في «فولاد شهر بإصفهان» بشعار «لتعلم إيران أن الانتفاضة مستمرة»، وأما في مدينة تبريز فانتشرت وبشكل مكثف في الشوارع المركزية منها ساحة ساعة قطعان الحرس والبسيج وحرس مكافحة الشغب راكبين وراجلين، وجرت مواجهات بين المواطنين البواسل وعناصر القمع ودافع المواطنون عن أنفسهم بإلقاء رمانات يدوية على عناصر النظام».

وتابع: «وفي مدينة «قهدريجان» (بمحافظة اصفهان) احتشدت عوائل المعتقلين أمام مقر الحرس، وغيره من الأجهزة القمعية مطالبين بإطلاق سراح أعزائهم المحتجزين. وفي الليلة الماضية قامت قوات الحرس والبسيج المجرمة بإطلاق النار مباشرة على الشباب المحتجين ما أدى إلى سقوط 10 منهم شهداء. وفي مدينة بهبهان أحرق الشباب الأبطال حوزة الملالي الخاصة للفساد والجريمة لإبداء كراهيتهم للملالي الفاسدين والمجرمين. وأما الشباب الأبطال في مدينة كاشان تظاهروا بشعار (ليرحل الملالي)».

وأكد عقبائي: «وعقب تجمع المواطنين في «جوهردشت بمدينة كرج» شنت ميليشيات البسيج في منطقة «جهان شهر» حملة عنيفة عليهم. كما أن القتلة المجرمين التابعين للنظام يحطمون في كثير من المدن عجلات المواطنين ومحلاتهم التجارية، وممتلكاتهم ليشوهوا سمعة المنتفضين وليحملوا مسؤولية ذلك عليهم».

ودعا عقبائى مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة الجريمة ضد الإنسانية من قبل الملالي الحاكمين في إيران في يوم السادس من الانتفاضة، واتخاذ خطوات دولية فعالة للتصدي لقمع انتفاضة الشعب الإيراني.

واختتم عقبائي بالقول: «الانتفاضة العارمة ستبقى مستمرة بعزيمة، وإرادة الشعب الإيراني، وبالجهود الدؤوبة للمقاومة الإيرانية، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى إسقاط النظام».

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