القاهرة : الأربعاء 03 يناير 2018
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الأربعاء 03/يناير/2018 - 08:55 م

«حزب الله» يعلن استعداده للتدخل في إيران لقمع الاحتجاجات

حسن نصر الله
حسن نصر الله
محمد عمر
dostor.org/2010798

أعرب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، استعداد القوات التابعة للحزب، التدخل لدعم النظام الإيراني في مواجهة الاحتجاجات العارمة، الرافضة لتفشي الفساد الحكومي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والتورط في الخارج.

وقال نصرالله في حوار اليوم الأربعاء، مع قناة "الميادين": "إذا طلب منه الشعب الإيراني مساعدة شعبية للمقاومة فهو يسارع إلى تلبية ذلك"، في إشارة إلى حزب الله.

واتهم نصرالله الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بدعم الاحتجاجات، موضحا: "آمال ترامب ونائبه وحكومته ونتنياهو وإسرائيل والمسئولين السعوديين خابت في إيران".

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