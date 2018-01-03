القاهرة : الأربعاء 03 يناير 2018
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الأربعاء 03/يناير/2018 - 08:27 م

حبس طفل أسبوعًا لسرقته حساب الفنانة سيمون على «فيس بوك»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عيسي
dostor.org/2010774

قضت محكمة جنايات الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار عماد الدرمللي، بحبس طفل أسبوعا وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بسرقة حساب «فيس بوك» الخاص بالفنانة سيمون، وسبّها وقذفها وتهديدها.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد الدرمللي وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبوطالب، وأمانة سر كريم مصطفي.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد سطوحي، أن الفنانة سيمون فيليب تقدمت ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تفيد قيام مجهول بسرقة حساب «فيس بوك» والبريد الإلكتروني الخاصين بها.

وأضافت سيمون أن مرتكب الواقعة استخدم الحساب المسروق في نشر عبارات ورسائل تتضمن سبًّا وقذفًا لها، كما أنها خادشة للحياء العام والشرف، وتابعت أن المتهم أرسل على بريد صفحتها العامة رسائل تهديد، ما أصابها بأضرار أدبية واجتماعية جسيمة.

وبتتبُّع الجهاز المستخدم في سرقة حساب الفنانة تمكَّن رجال إدارة المعلومات بوزارة الداخلية من تحديد هوية المتهم، وتبيَّن أنه يدعى «أحمد. ع. ا»، 17 عامًا، ويقيم بإمبابة وبضبطه عثر بحوزته على اللاب توب المستخدم في الاستيلاء على حساب الفنانة سيمون.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه التهم المنسوبة إليه، لكنه أكد أنه لم يكن يعلم أن الحساب خاص بالفنانة سيمون.

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