استنفار أمنى أمام كنائس العمرانية بعد الهجوم المسلح على محل لبيع الخمور

رفعت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، حالة الاستنفار القصوى أمام 8 كنائس بحي العمرانية.



ودفعت قيادات الأمن بقوات دعم إضافية لتأمين كنائس العذراء مريم، والقديسة دميانة، ومارمينا، والملاك سوريال، والكنيسة الإنجيلية، وكنائس أخرى بحي العمرانية.



فيما أكد مصدر أمني، أنه تم فرض أكمنة أمنية بشارع الثلاثيني الجديد وشارع الهرم ومحيط الطريق الدائري؛ لضبط الجناة في واقعة الهجوم المسلح على محل لبيع الخمور بالعمرانية، ما أسفر عن مقتل شقيقين.