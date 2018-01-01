شاهد.. مى عزالدين فى ثوب «شجرة الكريسماس»

خضعت الفنانة مي عز الدين، لجلسة تصوير جديدة، حرصت خلالها على الظهور بشكل مختلف؛ احتفالًا بالعام الجديد، وكشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت "مي"، عدة صور لها من الجلسة، حيث ظهرت خلالها بإطلالة جذابة ومميزة، إذ ارتدت فستانا يشبه شجرة الكريسماس بلونه الأخضر، ومزين بالهدايا، كما وضعت بعض الهدايا على رأسها.



وعلقت "مي" على الصور قائلة: «كل سنة وانتو طيبين ومعايا»، وسرعان ما نالت الصورة العديد من تعليقات وإعجاب متابعيها.