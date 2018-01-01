أبرزها الحوت والميزان.. «أبراج طيبتها مودياها فى داهية»

لا شك أن الطيبة أمر محمود، ولكن إذا زادت عن حدها فإنها توقع أصحابها في العديد من المشاكل نتيجة لاستغلال البعض لتلك الطيبة، مما يجعلهم يتسببون في مشاكل عديدة لهؤلاء الأشخاص الطيبين، وهناك بعض الأبراج التى توقعهم طيبتهم في العديد من المشاكل والأزمات.



- الحوت

كثيرا ما يقع مولود برج الحوت نتيجة لطيبته وحساسيته المفرطة في الكثير من المشاكل، فالمحيطون بمواليد هذا البرج يستغلون طيبته الأمر الذي يوقعه في الكثير من المشاكل.



- القوس

مولود برج القوس أيضا علي الرغم من عصبيته، إلا أنه من أطيب الأبراج، الأمر الذي يجعله يعطي ثقته للمحيطين به سريعا، ولكنهم في الأغلب يستغلون تلك الثقة ويستغلون طيبته مما يوقعه في الكثير من الأزمات.



- الميزان

مولود برج الميزان أيضا يتعرض للاستغلال كثيرا بسبب طيبة قلبه وسعيه لمساعدة المحيطين به دون مقابل، ولذلك يتعرض مولود الميزان لنوبات حزن كثيرة نتيجة لتخاذل الآخرين معه.



- السرطان

مولود السرطان من أكثر الأبراج تحملا للمسئولية فحس المسئولية عالي بالنسبة لمواليد هذا البرج مما يجعل الآخرين يستغلون تلك الصفة ويحملون مولود السرطان ما لا يطيقه معتمدين علي عدم قدرته رفض طلب للمحيطين به مما يوقعه في الكثير من الأزمات.