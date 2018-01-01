أبراج «الشك» عندها أسلوب حياة.. تعرّف عليها

يعتبر عالم الأبراج من الأشياء الممتعة، فمن خلال صفات برجك يمكن أن تتخذ حذرك من الآخرين.



ووفقا لموقع «nyt»، هناك الكثير من الشخصيات التي تعتبر الشك منهجًا خاصا بها، وهى كالآتى حسب أبراجهم.



الحمل.. يأتي ضمن الأبراج الشكاكة، فمن الصفات الخاصة بمولود برج الحمل عدم إعطاء الثقة للآخرين.



الأسد.. من صفات مواليد هذا البرج الغرور وعدم الإفصاح عما بداخلهم، الأمر الذي يجعل الشك من صفاتهم الأساسية بالنسبة لهم.



العقرب.. بطبيعته شخصية شكاكة، يتميز بطريقته الخاصة وأسلوبه المخابراتى، الذي يتسبب في نفور من حوله.



القوس.. من الشخصيات التى تعشق الانطلاق والحرية، وتكره التقييد، ولكن من الأشياء التى يتسم بها الشك حول الآخرين.