«جرب نار الغيرة».. أبراج غيرتها قاتلة

علي غرار الأغنية الشهير للفنان تامر حسني "يا أنا يا مفيش" تسير بعض الأبراج، فالغيرة القاتلة لتلك الأبراج تجعلهم يرغبون في حفظ أحبائهم داخل بلورة زجاجية، الأمر الذي يخنق شريك الحياة لتلك الأبراج في كثير من الأحيان، وتلك الأبراج هي:ـ



العقرب

من أكثر الأبراج غيرة في العلاقات العاطفية برج العقرب، وقد يرجع ذلك لطبيعة مواليد البرج التي تتميز بالشك، والتي تجعل علاقتهم العاطفية يشوبها نيران الغيرة التي تحرق شريك الحياة في كثير من الأحيان وقد تحرق العلاقة نفسها أحيانًا.



الثور

مولود برج الثور، يحترق بنار الغيرة بمجرد رؤية حبيبه يتحدث مع شخص آخر حتى وإن كان الحديث طبيعيًا، فغيرة برج الثور أقرب للتملك فيشعر مواليد هذا البرج برغبة شديدة في تملك شريك الحياة للدرجة التي تجعلهم يتمنون الاحتفاظ به في مكان مهجور لا يراه غيره.



الأسد

من العيوب القاتلة لمولود برج الأسد الغيرة، والتي تصل في كثير من الأحيان للشك، مما يوتر علاقته بشريك الحياة ويتسبب في خسارته معظم علاقاته العاطفية.



السرطان

مولود برج السرطان المتشائم لن يتمكن بسهولة من تصديق إخلاص وحب الشريك فمولود السرطان يمر في خياله دائمًا أسوأ التوقعات ومن ضمنها خيانة الشريك له وهو الأمر الذي يجعل الشريك يضيق ذرعًا بعلاقته، ويفضل الابتعاد عنه في أغلب الأحيان.



الحوت

مولود برج الحوت الشكاك يفسر دائمًا تصرفات الشريك بنية سيئة؛ لذلك فغيرة مواليد الحوت قاتلة تجعله يخسر أغلب علاقاته العاطفية.