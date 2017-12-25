رئيس الزمالك يكشف مصير «داودا وتوفيق وأوباما ومحمد إبراهيم»

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مصير الرباعى أحمد داودا وأحمد توفيق وأوباما ومحمد إبراهيم قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وقال رئيس نادي الزمالك، إن الخواجة نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفريق، طلب بقاء داودا داخل صفوف الزمالك.



وأكد مرتضى منصور، أن الجهاز الفني والإدارة قرر بقاء أحمد توفيق، مشيرا إلى أنه يجب أن يشارك في مركز الأساسي، وليس مركز الظهير الأيمن.



وأوضح مرتضي أن اللاعب محمد إبراهيم، هو الذي أعاده من البرتغال إلى القاهرة، وطالبه بالتركيز في المباريات المقبلة، وعدم الاهتمام بما يتردد عنه.



وشدد رئيس النادي الأبيض على أن محمد الشامي صانع ألعاب الفريق مستمر ولن يرحل، مؤكداََ أنه تعاقد مع اللاعب بـ12 مليون جنيه ومن الصعب رحيله.



وأضاف طلبت من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، اختيار لاعب بدلا من أوباما بعد رفض نيبوشا الاستغناء عنه.