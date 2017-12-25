«شخلل عشان تسهر».. أغلى 10 أماكن للاحتفال برأس السنة فى مصر

أيام قليلة تفصلنا عن ختام عام 2017، واستقبال العام الجديد بأجواء مليئة بالتفاؤل والفرح وفتح صفحة جديدة، ومن مظاهر استقبال عام 2018 الاحتفال بالأغاني والرقص والتنزه خارجا، سواء في الفنادق أو الأماكن السياحية.



وترصد «الدستور» في السطور التالية أغلى 10 أماكن لسهرة رأس السنة في مصر.



فندق سيتي ستارز

فى فندق سيتي ستارز، ستقام حفل رأس السنة 2018، بحضور الفنان اللبنانى وائل جسار، والراقصة صافيناز، والمطرب الشعبي محمود الليثى.



ووصلت سعر تذكرة الحفل للصف الأول 5 آلاف جنيه للفرد شاملة العشاء، بينما تصل أقل تكلفة لحضور الحفل 2800 جنيه للفرد الواحد، كما طرح الفندق برنامج سياحي خاص باللبنانيين والأردنيين في مصر لقضاء ليلة رأس السنة بمبلغ 850 دولارًا «تذكرة + 3 ليالى».



فندق نايل رينز كارلتون

يستضيف فندق نايل رينز كارلتون، حفل ليلة رأس السنة 2018 في القاهرة بسعر يبدأ من 2500 جنيه إلى 5000 جنيه للفرد شاملة العشاء، حيث سيحيى الحفل الراقصة صافينار، والمطرب اللبناني وائل جسار، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والمطربة الشعبية أمينة، وسمر الحسيني.



فندق كونكورد السلام

ستقام حفل رأس السنة بفندق كونكورد السلام بمشاركة الراقصة صافينار، والمطرب محمود العسيلى، والمطرب الشعبي أحمد سعد، والمطربة اللبنانية نيكول سابا، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 2000 إلى 2900 جنيه للفرد شاملة العشاء.



فندق ريكسوس

يقدم الفنان جورج وسوف حفل غنائي كبير في ليلة رأس السنة 2018 في فندق ريكسوس في شرم الشيخ.



فندق هيلنان لاندمارك

يحتفل فندق هيلنان لاندمارك بالقاهرة الجديدة بليلة رأس السنة مع نجوم الأغنية الشعبية أحمد سعد، وعبد الباسط حمودة، وطارق الشيخ، وشيرين يحيى، والراقصة الأمريكية لولا.



فندق كونراد القاهرة

يقدم فندق كونراد القاهرة حفل رأس السنة بمشاركة الراقصة صافيناز في حفلة ليلة رأس السنة، مع الفنان حكيم، والمطربة الشعبية بوسى، وعمرو ربيع، ويسرا، وتتراوح أسعار الحفل من 2000 إلى 4000 جنيه للفرد.



فندق انتركونتنينال سميراميس

يحيي حفل رأس السنة، عبد الباسط حمودة، وطارق الشيخ، والمطرب عصام كاريكا، والراقصة سهر، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل من 2500 جنيه إلى 4500 جنيه للفرد شاملة العشاء الشرقي.



فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي

يستقبل فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة، النجمة مايا دياب، والنجمان المصريان حكيم، وسميرة سعيد في حفل رأس السنة 2018.



الجونة

تعتبر الجونة المكان المناسب لمحبين الهدوء والاستجمام في رأس السنة 2018، وتوفير نشاطات متعددة مثل الغطس، ركوب الأمواج، ركوب الزوارق الشراعية.



ومن أشهر شواطيء الجونة شاطيء زيتونة، بالإضافة لمرسى اليخوت مارينا أبو تيج، ويضم مجموعة من المطاعم والكافيهات.



فندق دوسيت ثاني فيو

يقيم فندق دوسيت ثاني في التجمع الخامس احتفال رأس السنة بالمطعم الرئيسي، ويحييه الفنان محمود العسيلي، والراقصة المصرية رغدة، ويتضمن البرنامج ساحة للرقص على أنغام الدى جى.



ويبدأ برنامج الحفل الساعة الثامنة، ويبلغ سعر الفرد 1500 جنيه شاملا البرنامج والعشاء وبوفيه مفتوح، ويبلغ سعر الغرفة للفرد- 2500 جنيه، و3500 للغرفة المزدوجة، وغرفة لثلاثة أفراد- 4500 بالإفطار.