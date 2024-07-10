الأربعاء 10 يوليو 2024
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رابط فَعًَال.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تصدر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني قائمة بحث مئات الآلاف في مصر خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، اعتماد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح ٧٠.٩% في جميع الشهادات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 

ويستعرض “الدستور” رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وخطوات الاستعلام، ونسب النجاح وأعداد الطلاب الحاضرين للامتحانات في هذا التقرير عبر السطور التالية.

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وجاءت نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في جميع الشهادات والأنظمة الدراسية على النحو المبين في الجدول التالي وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

نظام الدراسة عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات عدد الشهاداتنسبة النجاح 
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام ٥ سنوات٢١٥٧٧ طالب وطالبة٤ شهادات٨٩.٩٥ %
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات٥٢ طالب وطالبةشهادة واحدة۹۸،۰۷ %
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام ٣ سنوات عام ٥٦٧٢٨٧ طالب وطالبة٤ شهادات٦٩،٤٧ %
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج١١٢٥٩ طالب وطالبة٤ شهادات٨١.٤٤ %
نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات١١٣٨٨٦ طالب وطالبة٤ شهادات۸۹.۰۳؜%
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات٣٠١٥ طالب وطالبة٤ شهادات٨٤.٧٤%
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام ٣ سنوات إعداد مهني٦٠١١٠ طلاب٣ شهادات٣٧،٨٤ %
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لطلاب الدمج بنظام خمس سنوات٤٥ طالبًاشهادة واحدة۹۳.۳۳؜%
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لطلاب الدمج بنظام ثلاث سنوات۹۷۳۸ طالبًاشهادة واحدة۸۸.۰۹؜%
إجمالي عدد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الطلاب٧٨٦٩٦٩ طالبًا وطالبة جميع الشهادات ٧٠.٩%

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس 

في السياق ذاته، فعلت وزارة التربية والتعليم رابط بوابة التعليم الفني حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.

ويمكن استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني من هنا.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • تحديد محافظة إقامة الطالب.
  • إدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.
  • الضغط على خيار "استعلام" للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للطالب.

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