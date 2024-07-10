رابط فَعًَال.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

تصدر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني قائمة بحث مئات الآلاف في مصر خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، اعتماد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح ٧٠.٩% في جميع الشهادات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ويستعرض “الدستور” رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وخطوات الاستعلام، ونسب النجاح وأعداد الطلاب الحاضرين للامتحانات في هذا التقرير عبر السطور التالية.

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وجاءت نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في جميع الشهادات والأنظمة الدراسية على النحو المبين في الجدول التالي وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

نظام الدراسة عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات عدد الشهادات نسبة النجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام ٥ سنوات ٢١٥٧٧ طالب وطالبة ٤ شهادات ٨٩.٩٥ % نتيجة الدبلومات الفنية 2024 التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات ٥٢ طالب وطالبة شهادة واحدة ۹۸،۰۷ % نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام ٣ سنوات عام ٥٦٧٢٨٧ طالب وطالبة ٤ شهادات ٦٩،٤٧ % نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج ١١٢٥٩ طالب وطالبة ٤ شهادات ٨١.٤٤ % نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات ١١٣٨٨٦ طالب وطالبة ٤ شهادات ۸۹.۰۳؜% نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات ٣٠١٥ طالب وطالبة ٤ شهادات ٨٤.٧٤% نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام ٣ سنوات إعداد مهني ٦٠١١٠ طلاب ٣ شهادات ٣٧،٨٤ % نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لطلاب الدمج بنظام خمس سنوات ٤٥ طالبًا شهادة واحدة ۹۳.۳۳؜% نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لطلاب الدمج بنظام ثلاث سنوات ۹۷۳۸ طالبًا شهادة واحدة ۸۸.۰۹؜% إجمالي عدد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الطلاب ٧٨٦٩٦٩ طالبًا وطالبة جميع الشهادات ٧٠.٩%

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

في السياق ذاته، فعلت وزارة التربية والتعليم رابط بوابة التعليم الفني حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.

ويمكن استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني من هنا.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

تحديد محافظة إقامة الطالب.

إدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.

الضغط على خيار "استعلام" للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للطالب.

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