الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة لتموين الغربية علي مراكز المحافظة تحرر عددًا من المحاضر للمخابز المخالفة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملات تموينية على المخابز بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وبإشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات بدائرة المحافظة إلى مديري الإدارات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

حيث تهدف هذه الحملات إلى تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات، وقد أسفرت هذه الحملات التموينية التي نفذتها المديرية والإدارات الفرعية وإدارة التجارة الداخلية عن النتائج التالية في مجال المخابز:

عن تحرير 14 محضرًا بسبب نقص في وزن المنتجات في المخابز، كما تم تحرير 4 محاضر بسبب تصنيع خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك تم تحرير 2 محضر بسبب تصرف غير قانوني في الدقيق، بما مجموعه 4 شيكارات من الدقيق البلدي، وتم تحرير 2 محضر بسبب تجميع غير قانوني للدقيق، بما مجموعه 2 شيكارة من الدقيق البلدي، كما تم تحرير 2 محضر بسبب توقف عمل المخابز، وكذلك تم تحرير محضر بسبب بيع وهمي لمقدار 7 شيكارات من الدقيق لمخبز بلدي، وتم ضبط 110 بطاقة تموينية كان صاحب المخبز يجمعها للاستيلاء على الدعم، وايضًا تم تحرير محضر بسبب عدم وجود لوحة مواعيد في المخبز.
 

كما نجحت الحملات في ضبط كميات كبيرة من شيكارات الدقيق البلدي المدعم، بما مجموعه 140 شيكارة دقيق بلدي بوزن إجمالي يصل إلى 7 طن، وتم حجز السيارة التي تم العثور عليها بها الدقيق المضبوط، يجدر بالذكر أن الدقيق المضبوط كان مستوردًا من المحافظات المجاورة وفقًا للوثائق المرفقة بشيكارات الدقيق.
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تعمل  بالتعاون مع الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات وضمان توفير المنتجات التموينية بجودة عالية وبأسعار معقولة للمواطنين في محافظة الغربية، ومنع إستغلالهم من قبل التجار ومعدومي الضمائر.

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مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملات تموينية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات

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