الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تذكرتى» تفتح باب حجز حفل نادر عباسى فى العلمين.. تبدأ من 600 جنيه

البوستر
البوستر

فتحت شركة "تذكرتي" باب حجز حفل المايسترو نادر عباسي، حيث يحيي حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «صاحبة السعادة» تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للجمهور، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين.

تمتزج فيها أجواء الصيف مع ألحان الموسيقار عمار الشريعي، ويتضمن الحفل تقديم نخبة من إبداعات الموسيقار الراحل، ويقود أوركسترا الحفل المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك يوم الخميس 25 يوليو الجاري، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.


ويتضمن الحفل تقديم أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي الموسيقية في الأفلام والمسلسلات منها «حديث الصباح والمساء»، «زيزينيا»، «رأفت الهجان»، «هارون الرشيد» وغيرها من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي، من خلال أوركسترا مكونة من 92 عازفًا وعازفة، ويقدم النجمان كارمن سليمان ولؤي لأول مرة أغاني الشريعي بشكل أوركسترالي كامل.

وطرح موقع «تذكرتي» تذاكر الحفل في فئتين، الأولى بـ600 جنيه والثانية VIP بـ1500 جنيه، على أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور، ويستمر الحفل على مدار ساعتين من الساعة الـ10 مساء وحتى الساعة 12 بعد منصف الليل.

ويأتي الحفل ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 تحت شعار «العالم علمين»،  ليكون الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، والذي تستمر فعالياته على مدار 50 يومًا في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

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