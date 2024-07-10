الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرازيلي فاسكو دي جاما يعلن تعاقده مع فيليب كوتينيو

فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو

أعلن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، الأربعاء، تعاقده مع صانع الألعاب فيليب كوتينيو قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، قضى الموسم الماضي معارًا لفريق الدحيل القطري، وما زال مرتبطًا بعقد مع أستون فيلا حتى نهاية موسم 2025-2026.

وأكد نادي فاسكو دي جاما في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني عن إتمام صفقة انتقال كوتينيو على سبيل الإعارة لموسم واحد، حيث سيرتدي القميص رقم 11.

وعبر كوتينيو عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى فاسكو دي جاما قائلًا: "إنه شعور عظيم بالسعادة والفرح والقلق. لقد عشت في الخارج لفترة طويلة، لذلك أشعر حقًا بالعودة إلى المنزل، إلى المكان الذي نشأت فيه، إلى المكان الذي أحبه، إلى النادي الذي أحبه. الجميع يعرف، عائلتي، مدى سعادتي وكلهم سعداء بالعودة".

ودبأ كوتينيو بدأ مسيرته الاحترافية مع فاسكو دي جاما قبل الانتقال إلى إنتر الإيطالي 2008، ثم شهدت مسيرته لعبه لإسبانيول وبرشلونة في إسبانيا، ليفربول في إنجلترا، وبايرن ميونخ في ألمانيا، قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي.

فاسكو دي جاما فيليب كوتينيو كوتينيو استون فيلا الدحيل

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