الكشف على 903 مواطنين في قنا.. وصرف العلاج لـ8 آلاف مريض ببني سويف

قال المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبدالباقي، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينه قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 903 مواطنين في 7 تخصصات طبية بواقع " 175 حالة طب أطفال، 257 حالة أمراض باطنة، 76 جراحة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد، 201 حالة أمراض جلديه، 94 حالة طب اسنان، 60 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ139 حالة، و18حالة موجات صوتية، 9 حالات آشعة سينية، و20 حالة خلع اسنان، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 33 حالة، تحويل 10 حالات تتطلب تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

ولفت إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وفي محافظة الغربية، أطلقت جامعة طنطا 12 قافلة تنموية شاملة خلال الأسابيع الـ6 الأخيرة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قرى السجاعية مركز المحلة الكبرى وشيشتا بمركز زفتى، ونجريج بمركز بسيون، وكفر الدوار بمركز بسيون، والعتوة البحرية بمركز قطور، وكنيسة دمشيت مركز طنطا، وشابور مركز كوم حمادة، وحصة ابار مركز بسيون، ومنصورية الفرستق مركز كفر الزيات، والبنوان مركز المحلة الكبرى وميت الرخا مركز زفتى، وميت عساس مركز سمنود، بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و244 مواطنا.

وفي محافظة بني سويف، كشفت إحصاءات جامعة بنى سويف أن أكثر من 8 آلاف مريض تلقوا العلاج بالمركز الطبي التخصصي بمستشفيات جامعه بني سويف في النصف الأول من عام 2024 تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف.

وقال الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، إن المركز الطبي التخصصي يضم العديد من الخدمات الطبية للمرضي المترددين علي المركز الطبي كوحدة علاج الفيروسات الكبدية سواء الكشف الطبي أو التحاليل التشخيصية أو إعطاء العلاج المناسب والمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيرس سي وبي ومبادرة الكشف المبكر لدهون الكبد والاعتلال الكلوي ومبادرة 100مليون صحة للمرأة المصرية والكشف المبكر لسرطان الثدي ووحدة الحقن المجهري ومبادرة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمبادرة الرئاسية لوحدة أمان المرأة المصرية ووحدة أشعة الرنين المغناطيسي بأحدث الأجهزة الطبية التي تم توفيرها لهذه المبادرات.