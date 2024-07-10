«خليكوا مستعدين».. «مهرجان العلمين» يروّج لحفل كاظم الساهر

روّجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين لحفل المطرب العراقي كاظم الساهر والمنتظر أن يكون في الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة الذي ينطلق هذا الأسبوع وتحديدًا في 11 يوليو.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان بوستر للحفل وعلقت عليه قائلة: "لكل محبي نجم الغناء العربي، القيصر كاظم الساهر خليكوا مستعدين، حفلة النجم كاظم الساهر ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، بالتعاون بين مهرجان العلمين الجديدة وموسم الرياض، تنتظرنا حفلة مميزة لنجم الغناء العربي كاظم الساهر يوم 18 يوليو على مسرح مهرجان العلمين الجديدة لا تفوتوا الفرصة، التذاكر متاحة على موقع تذكرتي".

تذكرتى تروج لحفلات العلمين

وروجت شركة تذكرتي لفعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية عبر موقعها الرسمي قائلة:“انضموا إلينا في تجربة ترفيهية فريدة، شاركونا أكبر الحفلات لأهم المطربين، وأفضل العروض المسرحية لألمع النجوم واستمتعوا بأحب الرياضات إليكم، اكتشفوا معنا متعة الترفيه في النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجَديدة”.

فعاليات العالم علمين

يضم مهرجان العلمين 2024 تحت مظلته مهرجان للموسيقي والغناء والطعام والرياضة، إضافة إلى مهرجان نبتة الطفل، كما يترقب جمهوري كرة القدم المصرية مباراة أساطير الأهلي والزمالك في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن فعاليات المهرجان.