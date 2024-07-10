جدال حول ثقافة الاعتذار في "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

خصص برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، فقرة عن الخيانة الزوجية، وثقافة الاعتذار بين الزوجين.

وقالت إيمان عز الدين، مقدمة برنامج برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن ثقافة الاعتذار أسلوب مهم بين الزوجين.

وأضافت: "المثل البلدي بيقول إن جيت بيتك جبت الحق عليك، حتي لو الطرف الثاني غلطان وجاء إلى منزلي فيكون الخطأ عندي لو لم يتم قبول الإعتذار، حتي لو غلطان".

وأثارت مني عبدالغني الحوار قائلة: "لا لا يجوز أن يأتي لمنزلي ويعتذر وينتهي الموضوع بهذا الشكل، لا هناك شخصيات تبعد من حياتك ولا تعاد مرة أخرى، وحسب الموقف والنهايات، أقول مش كل راجل خان مراته مش بيحبها".

وتابعت: "أن مع الست التي تسامح في نزوه، ولكن الخيانة لا تسامح فيها، إنما لو عاد معتذر عن أي موقف بسيط عادي".