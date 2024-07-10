الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصر الله: إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكرى فى غزة وجيش الاحتلال يواجه الهزيمة

نصر الله
نصر الله

قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن حزب الله تمكن من استنزاف العدو الإسرائيلي عسكريًا واقتصاديًا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد حسن نصر الله، أن الأوضاع في ائتلاف نتنياهو سيئة للغاية، حيث يواجه الكثير من الضغوط المحلية والدولية بشأن جرائمه التي ارتكبها في قطاع غزة.

 

المفاوضات في غزة 

وأضاف: "نتابع المفاوضات بشأن التهدئة في قطاع غزة وما ستقبل به حماس سنقبل به جميعا"، لافتًا إلى أن إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري في قطاع غزة وجيش الاحتلال يواجه الهزيمة.

أمين عام حزب الله حسن نصر الله القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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