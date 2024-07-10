الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن يتشبث بالفرصة.. تقرير أمريكى يرصد مخاوف الديمقراطيين من فوز ساحق لترامب

بايدن
بايدن

أكد تقرير لشبكة "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتشبث بترشيح الحزب الديمقراطي، فيما حذر أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من أن دونالد ترامب قد يفوز "بأغلبية ساحقة".

ورصد التقرير مخاوف الديمقراطيين من فوز ترامب بأغلبية ساحقة في السباق الرئاسي. 

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مأزق بايدن

وأكد التقرير أن عناد بايدن يجعل الديمقراطيين يخشون بشكل متزايد من أنه قد يعرض للخطر، ليس فقط البيت الأبيض ولكن أي فرصة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب أو الاحتفاظ بمجلس الشيوخ - وهي معركة شاقة بالفعل.

ونجح البيت الأبيض في درء التمردات في اجتماعات عاطفية للديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب الثلاثاء، لكن حتى بعض الأعضاء الذين يدعمون بايدن أعربوا عن تحفظاتهم بشأن تكتيكاته وقدرته على إدارة حملة رابحة.

وكان السيناتور مايكل بينيت من بين ثلاثة ديمقراطيين أعربوا بشكل خاص عن مخاوفهم من عدم تمكن بايدن من الفوز في نوفمبر، بحسب مصادر.

وقال بينيت لمراسلة "سي إن إن"، كايتلان كولينز: "صحيح قلت ذلك.. أعتقد أن دونالد ترامب يسير على الطريق الصحيح للفوز في هذه الانتخابات وربما يفوز بها بأغلبية ساحقة ويأخذ معه مجلسي الشيوخ والنواب". 

وأضاف: "بالنسبة لي، هذا ليس سؤالًا يتعلق بالاقتراع. إنه ليس سؤالًا يتعلق بالسياسة. إنها مسألة أخلاقية حول مستقبل بلادنا".

وقال: "أعتقد أن البيت الأبيض، في الوقت الذي أعقب تلك المناظرة الكارثية، لم يفعل شيئًا لإثبات أن لديه خطة للفوز في هذه الانتخابات".

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إضعاف موقف بايدن

وأدى الأسبوعان الماضيان إلى إضعاف مكانة بايدن بشدة في حزب غير متحمس بالفعل لحملته ويهدد امتداده الرهيب بتضييق المسار الهش بالفعل لإعادة انتخابه ضد ترامب، الذي عاد إلى مسار الحملة الانتخابية ليلة الثلاثاء بتجمع حاشد في فلوريدا، قبل تسعة أيام من قبول ترشيح الحزب الجمهوري.

بينما خيم القلق العميق بشأن فرص الرئيس على أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الديمقراطيين المهتزين في واشنطن يوم الثلاثاء، حيث عُقدت جلسات التنفيس خلف أبواب مغلقة على طرفي مبنى الكابيتول الأمريكي.

الشبكة الامريكية سي ان ان ​جو بايدن​ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن دونالد ترامب اتهام دونالد ترامب

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