بعد قليل.. اتحاد الدراجات يحسم مصير شهد سعيد من المشاركة فى أوليمبياد باريس

قرّر اتحاد الدراجات المصري، الأربعاء، عقد اجتماع عاجل، مساء الأربعاء، لحسم مصير مشاركة اللاعبة شهد سعيد في أوليمبياد باريس 2024.

وتم إيقاف اللاعبة محليًا لمدة عام أبريل الماضي بعد دفعها زميلتها جنة عليوة خلال منافسات بطولة الجمهورية للدراجات بمحافظة السويس.

ومن المقرر أن يتم في الاجتماع المرتقب حسم مصير اللاعبة من المشاركة في الأوليمبياد حيث كان قد تم إرسال اسمها بالفعل لخوض المنافسات في سباقي الإسرينت وكارين.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن أنه لا يحق لاتحاد الدراجات استبدال اللاعبة بأخرى للمشاركة في الأوليمبياد، لكن يحق له منعها فقط وفي هذه الحالة ستفقد مصر مقعدًا رسميًا في أوليمبياد باريس 2024.