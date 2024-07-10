"إكسترا نيوز" تستطلع آراء طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحاناتهم (فيديو)

استطلعت كاميرا "إكسترا نيوز" آراء طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع.

وقال طالب من محافظة أسيوط: "أنا علمي علوم وامتحان النهاردة كان جيولوجيا، والأسئلة كانت كويسة، وكان في طبعًا أفكار في الأسئلة وكام سؤال محتاجين تركيز وتكون مذاكر المنهج كويس".

فيما قال طالب آخر: "الأسئلة كان فيها تركات ومتنوعة ومحتاجة تركيز وتدريب كبير جدًا خصوصًا الأسئلة المركبة، والأسئلة المقالية كانت كويسة الحمدلله، والامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وكمان كان في أسئلة للمتفوقين".

وأكد طالب من محافظة دمياط: "علم النفس كان تمام وربنا يستر في امتحان الفلسفة، كان في تركات في علم النفس لكن الحمدلله كان سهل".

وقال آخر: "امتحان الجبر أسهل امتحان في علم رياضة هذا العام، أسهل من الكيمياء والفيزياء والوقت مناسب والأسئلة كويسة".