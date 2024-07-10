الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس متهم بالتعدى على شاب بسبب معاتبته لتعرضه لشقيقته فى المرج

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق فى المرج بـ حبس متهم بالتعدي على شاب بسبب معاتبته على تعرضه لشقيقته في المرج.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول أنباء بشأن تعدي عدد من الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات الجيرة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين كلٍ من عاطل، مقيم دائرة القسم، له معلومات جنائية، عاطل، مقيم بذات العنوان لحدوث مشادة كلامية بينهما على أثر معاتبة الأول للثاني للتعرض لشقيقته فقام على إثرها الثاني باستقلال دراجته النارية، واصطدم بالأول عمدًا محدثًا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المرج حبس التعدى على شاب وزارة الداخلية حوادث الدستور

مواد متعلقة

حبس شاب سنة في دهس آخر يالسلام

الأكثر قراءة

هل شهدت ابنة شيرين عبدالوهاب ضد والدتها فى «أزمة حبيب»؟ (خاص)

حزب الوفد يقرر فصل سفير نور وعبدالوهاب محفوظ على خلفية فيديو تجارة الآثار.. عاجل

برقم الجلوس أو الاسم.. طُرق استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 نظام 3و5 سنوات

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس وأسماء الأوائل

بالمجان.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

قواعد بناء الجمهورية الجديدة (4)

لواء.حمدى البطران

الحياة الكريمة

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى والانتخابات الرئاسية فى المكسيك

خالد حريب

الحكومة الجديدة وهيئة تعاونيات الإسكان

محمد عبدالعزيز

حفل جوائز الصحافة.. دليل على رؤية جديدة

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

صور

وسط حالة من الأمل والترقب.. لحظات خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الجبر والهندسة

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

محطة تل أبيب

المزيد

انطلاق مفاوضات تبادل المحتجزين الإسرائيليين فى الدوحة

هاليفى: نمارس ضغطًا عسكريًا فى غزة ونستهدف قادة حماس حتى نستعيد المحتجزين

الإعلام العبرى يكشف ذعر "نتنياهو" من التوقف فى أوروبا خلال رحلته لأمريكا