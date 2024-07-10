حبس متهم بالتعدى على شاب بسبب معاتبته لتعرضه لشقيقته فى المرج

أمرت جهات التحقيق فى المرج بـ حبس متهم بالتعدي على شاب بسبب معاتبته على تعرضه لشقيقته في المرج.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول أنباء بشأن تعدي عدد من الأشخاص على شاب بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات الجيرة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين كلٍ من عاطل، مقيم دائرة القسم، له معلومات جنائية، عاطل، مقيم بذات العنوان لحدوث مشادة كلامية بينهما على أثر معاتبة الأول للثاني للتعرض لشقيقته فقام على إثرها الثاني باستقلال دراجته النارية، واصطدم بالأول عمدًا محدثًا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.