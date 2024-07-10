الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاولات لسد الفجوة وحماس تطلب تعهدًا أمريكيًا.. آخر تطورات مفاوضات هدنة غزة

غزة
غزة

كشف تقرير لموقع “أكسيوس”، الأمريكي، المزيد من التفاصيل حول مفاوضات هدنة غزة التي تجري اليوم في قطر.

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حرب غزة 

وكشف التقرير عن اجتماع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، مع مسئولين قطريين ومصريين وإسرائيليين كبار في الدوحة، اليوم الأربعاء، أملًا في سد الفجوات المتبقية في إطار اتفاق المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات مفصلة، ​​حسب تصريحات مصادر مطلعة لـ"أكسيوس".

وأصبح المسئولون الإسرائيليون والأمريكيون أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ويضغط البيت الأبيض على جميع الأطراف المعنية لإغلاق الصفقة، التي يمكن أن تضمن إطلاق سراح 120 محتجزا وإنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة- أو على الأقل تؤدي إلى وقف القتال لمدة 42 يومًا وإطلاق سراح بعض المحتجزين ومن بينهم مواطنون أمريكيون.

ومن شأن الصفقة التي طال انتظارها أن تحقق فوزًا كبيرًا في السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي يكافح من أجل استعادة الثقة في قيادته داخل الحزب الديمقراطي وحول العالم.

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ووفقا للموقع، تتمحور الفجوة الرئيسية المتبقية حول مطالبة حماس بالحصول على التزامات مكتوبة من الولايات المتحدة ومصر وقطر بأن المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة ستستمر، دون حد زمني، بينما تكون المرحلة الأولى من الصفقة جارية.

وتعتقد إسرائيل أنه يمكن، بل ينبغي، حل هذه القضية خلال المحادثات في الدوحة من أجل المضي قدما في مفاوضات مفصلة حول تنفيذ الاتفاق، وفقا لمسئولين إسرائيليين وأمريكيين.

ولا تزال هناك نقاط شائكة تتعلق بقضايا التنفيذ، مثل الجدول الزمني لإعادة انتشار قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة، وهوية وتسلسل السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من استخدام حق النقض ضد إطلاق سراح بعض السجناء. 

وفي مساء الثلاثاء، التقى بيرنز برئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهو أحد الوسطاء الرئيسيين بين حماس وإسرائيل، حسبما قال مصدر مطلع على الاجتماع، وقال المصدر إن بيرنز عقد يوم الأربعاء اجتماعا مشتركا مع رئيس الوزراء القطري ومدير الموساد الإسرائيلي ومدير المخابرات المصرية.

تأمين الحدود بين مصر وغزة 


 كما صرح مسئولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع أكسيوس بأن المحادثات التي جرت في مصر يومي الإثنين والثلاثاء، حققت تقدمًا بشأن مسألة تأمين الحدود بين مصر وغزة وإعادة فتح معبر رفح.

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