الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الستات ما يعرفوش يكدبوا": بداية مهرجان العلمين مع الكينج محمد منير الجمعة المقبل

محمد منير
محمد منير

استعرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، تقريرًا مصورا، عن إطلاق موقع رسمي لمهرجان العلمين "العالم علمين"، يضم كل فعاليات المهرجان على مدار 50 يومًا.

وقالت مني عبدالغني، مقدمة برنامج برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء،:" البداية مع الكينج محمد منير يوم الجمعة 12 يوليو، الجمعة المقبل".

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الـ2، خلال ساعات واستعدادا للمهرجان أطلقت إدارة المهرجان موقعا رسميا يتضمن كل الفعاليات ومواعيد وتفاصيل الحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية التى سيشهدها المهرجان فى دورته الثانية والدورات المقبلة، تسهيلًا للجمهور لمعرفة كل الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

 

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