الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة": حصول 3 مستشفيات بقطاع الرعاية العلاجية على الاعتماد "جهار"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حصول 3 مستشفيات تابع لقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، برنامج الاعتماد للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بخطة اعتماد المنشآت الطبية التابعة لقطاع الطب العلاجي، وتكريم القائمين على العمل لاعتماد تلك المستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول إجراءات حصول مستشفيات (الحميات والجهاز الهضمي والكبد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحميات المحلة بمحافظة الغربية، ومركز فريد عطية للغسيل الكلوي التابع لمستشفى حميات دمنهور) على الاعتماد المبدئي لهيئة الرقابة والاعتماد.

 

خطة العمل لاعتماد مستشفيات الرعاية العلاجية

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع على خطة العمل لاعتماد عدد من المستشفيات التابعة لقطاع الرعاية العلاجية، وتشمل مستشفى صدر الزقازيق بالشرقية والتي من المنتظر حصولها على قرار الاعتماد، بالإضافة إلى أنه جار العمل  بمستشفيات (حميات منوف، القناطر العام، الفيوم العام، صدر دمنهور، صدر المعمورة، صدر كوم الشقافة) لحصولها على الاعتماد.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالتوسع في خطة اعتماد المستشفيات التابعة للقطاع في ظل النجاحات وتميز الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات القطاع العلاجي، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الاعتماد وعدم الاكتفاء بإجراءات التسجيل فقط، كما شدد الوزير على الاهتمام بالكوادر  العاملين وتنمية موارد المستشفيات لجذب العناصر البشرية وتقديم كل سبل الدعم لهم.

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وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للدكتورة عزة عبدالعزيز والقائمين على قطاع الطب العلاجي، كما كرم الوزير وكلاء وزارة الصحة ومديري إدارات الجودة بمديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات وإدارة الجودة بالمستشفيات الحاصلة على الاعتماد بمحافظات (المنوفية، البحيرة، الغربية).

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتورة عزة عبدالعزيز، مدير برنامج الاعتماد بقطاع الطب العلاجي، ووكلاء وزارة الصحة وممثليهم ومديري المستشفيات الحاصلة على اعتماد (جهار) ومديري إدارات الجودة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات الثلاثة بمحافظات المنوفية والغربية والبحيرة.

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الصحة الرعاية العلاجية الاعتماد الطب العلاجي جهار

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