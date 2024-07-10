والد الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية: رفضت دخول الثانوية العامة بسبب التوتر

قال محمود عبدالرحمن توفيق، والد الطالبة بسملة، الأولى على الدبلومات الفنية التجارية، إن ابنته كانت تعلم أن الله سيكلل نجاحها بالتفوق والحصول على ترتيب بين الأوائل، بل أولهم قائلا إنه تلقى هاتفا من ابنته وهو بالعمل أمس تقول له إنها على يقين من الله أنها ستحصل على ترتيب “الأولى” على مستوى الجمهورية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن ابنته متفوقة وناجحة من صغرها، فهى الابنة الوسطى لشقيقين من الذكور، لافتا إلى أن شقيقها الأكبر كان فى المرحلة الثانوية العامة وكانت هى من تقوم بالمذاكرة له.

وأكد والد الطالبة بسملة، أن ابنته رفضت دخول الثانوية العامة لما رأته من رهبة وتوتر بين الطلبة والطالبات، والتزاحم على التعليم الثانوى العام، ما جعلها تتحول برغبتها ووجهت نظرها إلى التوجه للتعليم الفنى وتحقق مستقبلا باهرا فيه.

وتابع أن ابنته تنوى استكمال دراستها بالجامعة، لافتا إلى أنها ستختار ما يناسبها، وما على والديها إلا الموافقة وتلبية مصلحتها العامة ورغبتها فى استكمال دراستها.

وعن أوقات مذاكرتها قال والد الطالبة، إنها مقيمة بمحافظة السويس وكان مكان دراستها بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وكانت تذهب يوميا لمدرسة السويدى وتعود لترتاح وتخصص من 4 إلى 5 ساعات للمذاكرة.

وأوضح أن جميع مدرسيها والمهندسين بالمدرسة كانوا يحبونها ويقولون إنها متميزة، وكانوا يشجعونها على الاستمرار فى تميزها وكانوا يعربون عن سعادتهم وفخرهم بجهودها، كما كانوا يتوقعون لها مستقبلا متميزا.

يذكر أن وزارة التربية والعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت انطلاق الامتحانات بكل النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية.

كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وانتهت الخميس الموافق 27 يونيو.