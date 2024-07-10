الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلى الشركات المحلية وغرفة صناعة الأدوية سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا من ممثلي الشركات المحلية وغرفة صناعة الأدوية، لبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركات والغرفة.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل دعم الشركات بما يضمن توافر المستحضرات الطبية لصالح المريض المصري، ومناقشة مقترحات دعم التصدير المختلفة ونفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير آليات التسجيل والرقابة وميكنتها بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

الارتقاء بمستوى صناعة الدواء

كما تم التأكيد على ضرورة التزام الشركات باستمرارية الإنتاج ورفع مستوى كفاءة المنتجات للارتقاء بمستوى صناعة الدواء في مصر، ما يحقق المنفعة للمريض المصري.

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هيئة الدواء تبحث مع الملحق التجاري بسفارة باكستان سبل التعاون الدوائي

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وأكد الدكتور علي الغمراوي، ضرورة الحفاظ على التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وغرفة صناعة الأدوية لضمان توفير احتياجات المريض المصري من دواء آمن وفعال.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية علي التعاون مع كل الجهات لضمان توفير اجتياجات المواطن المصري من دواء آمن وفعال وإتاحته للجميع.

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IMG-20240710-WA0065
الدواء الشركات المحلية صناعة الأدوية المستحضرات الطبية الأسواق الإقليمية

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