عماد الدين حسين: مصر والأردن ترفضان محاولات إسرائيل فرض أمر واقع على المنطقة

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى القاهرة لها مجموعة كبيرة من المعاني، أهمها أنها زيارة ترحيبية وتهنئة لوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والتأكيد على العلاقة المصرية الأردنية المهمة والمتميزة.

وأضاف حسين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تطابقًا متميزًا وكاملًا بين وزيري خارجية مصر والأردن فيما يتعلق برؤى البلدين ليس فقط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن فيما يتعلق بقضايا أخرى ومنها على سبيل المثال ما قرأناه اليوم عن ضرورة تنشيط وإحياء التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وأوضح، أنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك، كان هناك تأكيد ووضوح على أن مصر والأردن ترفضان رفضًا قاطعًا كل المحاولات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين ومحاولة فرض أمر واقع على المنطقة، إضافة إلى تأكيد وزير الخارجية المصري على أن استمرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستتسبب في مأساة إنسانية وأن مصر ترفض هذا الأمر.