جاهزون لانسحاب جزئى من فيلادلفيا.. كواليس مباحثات "جالانت" والمبعوث الأمريكى حول غزة

أكد يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي للمبعوث الأمريكي، استعداد قواته للانسحاب الجزئي من محور فيلادلفيا، معلنا دعمه لإعادة فتح معبر رفح دون تسامح في عودة سيطرة حماس على المنطقة، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلي، إن المبعوث الأمريكي ناقش مع “جالانت”، أهمية اغتنام فرصة التوصل لاتفاق.

وقال وزير الدفاع يوآف جالانت للمبعوث الأمريكي بريت ماكغورك، إن إسرائيل مستعدة للانسحاب من ممر فيلادلفيا ذي الأهمية الاستراتيجية كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من أسر حماس في غزة.

وقال جالانت: “هناك حاجة إلى حل يوقف محاولات التهريب ويقطع الإمدادات المحتملة عن حماس ويسمح بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الممر، كجزء من إطار إطلاق سراح الرهائن”.



مأوى جنوب غزة

في سياق متصل، أدت غارة جوية إسرائيلية على مدخل مدرسة تحولت إلى مأوى في جنوب غزة إلى مقتل 31 شخصا على الأقل، في الوقت الذي أدى فيه الهجوم العسكري المتصاعد في المنطقة إلى فرار الآلاف بحثا عن ملجأ.

وأصابت الغارة الجوية، بعد ظهر الثلاثاء، خيام عائلات نازحة خارج مدرسة في بلدة عبسان شرق خان يونس. وقال مسئولون في مستشفى ناصر القريب يوم الأربعاء إن 31 شخصا قتلوا بينهم ثمانية أطفال وأصيب أكثر من 50 آخرين.